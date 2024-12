Taniej naprawić, niż kupić nowe. Polska pracuje nad nowym prawem

Dyrektywa o prawie do naprawy towaru weszła w życie 30 lipca 2024 r. Teraz kraje członkowskie powinny wdrożyć jej postanowienia do krajowego prawodawstwa. Termin transpozycji wyznaczony przez UE mija 31 lipca 2026 r . Jednak z punktu widzenia polskich konsumentów im szybciej nowe przepisy wejdą w życie, tym lepiej.

Po upływie tego okresu producenci będą zobowiązani do naprawy uszkodzonego sprzętu, o ile będzie to możliwe. Producenci będą musieli udostępniać części zamienne niezależnym serwisom naprawczym, co powinno się przyczynić do spadku cen takich usług.