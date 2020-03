Tauron ostrzega przed oszustami. Zignoruj tę wiadomość

Klienci Tauronu otrzymują od jakiegoś czasu e-maile z ostrzeżeniami, że prąd zostanie wyłączony, jeśli nie zapłacą załączonej do wiadomości faktury w ciągu 24 godzin. Spółka ostrzega, że to próba oszustwa.

- Apelujemy do klientów o nieotwieranie plików załączonych do tych e-maili i niedokonywanie płatności na ich podstawie. Tych wiadomości nie wysyła do swoich klientów Tauron – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia.