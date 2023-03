Te pieniądze z ZUS podlegają dziedziczeniu. Zakład przypomina o zasadach

ZUS podkreśla, że jeśli ktoś ma subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków na nim zapisanych po swojej śmierci. W każdym czasie można też zmienić swoją dyspozycję. Subkonto to część konta ubezpieczonego, prowadzone dla tych osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych i tych, którzy po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowali się na zawarcie umowy z OFE.