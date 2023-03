Umowa o dzieło. ZUS odkrył karty

ZUS podał, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przekazano 1,17 mln formularzy RUD (formularz służący do przekazywania danych o umowach o dzieło). Dotyczyły one ponad 1,7 mln umów o dzieło, a informacje przekazało 75,1 tys. podmiotów, z czego 72,8 tys. (ok. 97 proc.) to płatnicy składek. Natomiast liczba osób wykonujących takie umowy wyniosła 342,6 tys.