CZY TO SIĘ OPŁACA?

Kuba Jankowski
3 godziny temu

Tego dania nie trzeba gotować. Obiad w 2 minuty

A może by tak pójść na skróty i kupić kaszę, która jest już ugotowana? W najnowszym odcinku "Czy to się opłaca?" przetestowaliśmy danie obiadowe,...

Transkrypcja: Mam obecnie mogę na jedzenie Zdrowych ale również mamy Modena powrót do tego co stanowi nasze korzenie Kasa Kiedyś była podstawowym składnikiem diety Takiego słowianina mścisława który wracał z pola Zwierzyny tak ja jadę na obiad Tak wygląda właśnie wiesz co ja też chcielibyśmy przetestować Dania gotowe które nazywają się Widzę że Pałasz miłością Od razu Lekko posner No bo opakowanie żebym to dobrze Jak wygląda przejdźmy do tego co tutaj mamy ponieważ mamy kaszotto smaczne połączenie kaszy Cebulką i suszą Podgrzybkami u ciebie w Markowicach połączenie kasy Jakieś tam z papryką i fasolą czerwoną Kasza bulgur Kawałek zioła mamy marchewkę na jabłka Kasza jak na kaszotto przystało ale Bar Bardzo Skład Włoch To jest spoko tak to nawet jest spoko bez Tak ta kasza wygląda w środku Tak wygląda na opakowań Nie dziwota że jest ono kolorowe No i całe tą ilustracją Słabo słabo to wygląda jak Ja po imprezie Czy można to przygotować tak jak Kamil powiedział dwie minut Albo Patelni przez 5 minut może być miło Smaczne Może Jak ci to wygląda jak pachnie Jeśli chodzi o moje pierwsze odczucia Zapachowe No Jadzia No właśnie Z wyglądem jest jak zwykle No bo Kasia to Trochę Czuję to Jaką potrawę dziś dodano dużo Vegety żeby to miało jak Dużo solidnej fasoli i bardzo Białystok Jedno jest Nie no nie jest Pulchna nie od dziś wiadomo że to na opakowaniu nie zawsze jest tym samym co w środku Smaczne Ale bez smaku Takie Nie głównie twoje kaszę Czy po prostu Różnych przypraw kisło Zdecydowanie Trochę Pieprzona Ale nic Jak k Z warzywami I paprykę Fasola Oczywiście że to nie jest wybitny Adres Mac Nawet bardzo smakuje Nie rośnie i Kubuś rośnie Nie czuję że to jest typowo kasza z czymś Gdybym był studentem to z pewnością byłbym wielkim miłośnikiem czegoś Okej W takim razie zapłacił za takie danie 49 699 59 Fajnie Cieszę się bardzo 599 to wydaje mi się że jest za drogo To się nie opłaca Patrz opłaconą Bo po prostu wolę zupkę chińską za 99 groszy Opłata się bo jest zdrowe Czy najem i ładnie pachnie Chciałbym docenić mówił że to się opłaca że to jest naprawdę dobry skład bo to nie ma Dzikich dziwnych konserwantów wygiętych rodem z radzieckiej elektrowni Zachęcam aby mówić żeby jednak trochę popracował nad składem zwłaszcza tego grzybowego kaszotto co Zestawienie z grzyb To wygląda