Tekst o pestycydach w truskawkach wywołał burzę. Mamy komentarz

Z wieloma głosami krytyki spotkał się opublikowany w środę artykuł "Zastanów się dwa razy, zanim zjesz truskawki". Ulubione owoce Polaków są nafaszerowane chemią. Ze względu na zarzuty m.in. ze strony producentów truskawek, publikujemy komentarz dr Eweliny Hallmann - naukowca, który wypowiadał się jako ekspert.

1/ Pestycydy są to syntetyczne lub też naturalne substancje używane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych w uprawach, które to organizmy przyczyniają się do spadku plonu przez żerowanie na częściach wegetatywnych lub generatywnych roślin uprawnych. Pestycydy stosuje się głównie do ochrony roślin uprawnych, ale też w lasach i zbiorników wodnych, utrzymania w czystości dróg (kolei), ale również do ochrony produktów żywnościowych w magazynach. Służą do niszczenia żywych organizmów, które są uznane za szkodliwe, w budynkach inwentarskich, mieszkalnych, szpitalnych i magazynach.