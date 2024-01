Telefony od Apple z fizyczną klawiaturą. 500 zł i powrót do przeszłości

Polskie ceny nowego iPhone 15

W połowie września 2023 roku zostały zaprezentowane najnowsze telefony od Apple - iPhone 15, iPhone 15 Plus oraz iPhone 15 Pro i iPhone Pro Max. Są to pierwsze telefony firmy z portem USB-C (zamiast dotychczas stosowanego firmowego standardu Lightning), co pozwala na ładowanie ich za pomocą kabli używanych w innych markach telefonów. Jest to również efekt regulacji Unii Europejskiej, która dąży do ujednolicenia standardów ładowania.