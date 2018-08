Telezakupy nie tylko w TV. Mango otwiera kolejną placówkę

Reklamowane w telewizji i internecie produkty będzie można kupić w następnym sklepie stacjonarnym. Mango otwiera się w Gdańsku, w jednej ze znanych galerii handlowych.



Madison to galeria handlowa w centrum Gdańska. Jej całkowita powierzchnia to ok. 30 tys. m2. W jej murach znajdują się sklepu ponad 100 marek oraz punkty usługowe i gastronomiczne. Wszystko to na pięciu poziomach. Oprócz tego w budynku znajduje się m.in. klub fitness czy centrum medyczne.