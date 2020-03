Tesco nagradza pracowników za pracę w warunkach epidemii

Tesco chce nagradzać pracowników sklepów oraz centrów dystrybucji, którzy pomimo niesprzyjających warunków robią co w ich mocy, by zapewnić klientom dostęp do towaru. Ich poświęcenie firma wycenia na dodatkowe 500zł brutto.

Sieci nagradzają pracowników za prace w trudnych warunkach epidemii (Wikimedia Commons CC BY-SA, Fot: Burrows)