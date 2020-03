Tesco reaguje na szał e-zakupów. Wprowadza nowe limity

Gdy 11 marca zamykano szkoły, ludzie rzucili się do sklepów. Zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych. W sieci na dowóz trzeba było już wtedy czekać nawet 19 dni.

Ale jeśli ktoś się spóźnił, to poczeka dłużej. Jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce na początku tego tygodnia, okres oczekiwania wydłużył się już do 44 dni. To znaczy, że o zaopatrzeniu na "majówkę" trzeba myśleć już teraz. A i tak możemy nie zdążyć.