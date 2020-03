Było długo, jest jeszcze dłużej. Na zakupy z dostawą do domu trzeba czekać nawet 3 tygodnie

19 dni - tyle maksymalnie trzeba czekać na dostawę zakupów spożywczych zrobionych przez internet. W niektórych sklepach czas oczekiwania wynosi nieco mniej - 8 lub 13 dni. Ale to i tak niewyobrażalnie długo.

Na stronie sklepu internetowego Frisco oraz Auchan pojawiły się komunikaty o wydłużonym czasie dostawy, których jeszcze do niedawna nie było. Auchan informuje, że "obecnie ze względu na duże zainteresowanie zakupami z dostawą do domu terminy realizacji zamówień są wydłużone". Najbliższy - sobota, 21 marca.

Frisco z kolei zmieniło nieco zasady zamówień. Dotychczas było tak, że wkładaliśmy wybrane produkty do wirtualnego koszyka i rezerwowaliśmy termin dostawy. Teraz, z uwagi na długi czas oczekiwania, najpierw rezerwujemy termin, a dopiero 5 dni przed jego upływem możemy wybrać artykuły, jakie chcemy kupić. Najbliższy wolny dzień dostawy to 26 marca, czyli za... 13 dni.

Sprawdziłam, jak wygląda to w kontekście mojego miejsca zamieszkania (musiałam podać kod pocztowy). Na zakupy z Carrefoura, zrobione za pośrednictwem sklepu Szopi musiałabym czekać do 18 marca, czyli 5 dni. Tak samo z Biedronki i Lidla. Co prawda nie są to 2 dni, ale i tak mniej niż 19. W tym sklepie ryż, makaron czy konserwy można kupić bez problemu.