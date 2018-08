Tesco zamyka sklepy. Nawet 2 000 osób może stracić pracę

Tesco, brytyjska sieć supermarketów zamyka kolejne sklepy. Tym razem na czarną listę do likwidacji trafiło 13 placówek. Sprawdź czy twoje Tesco również zostanie zamknięte.

Tesco – kolejne likwidowane w sklepy

Tesco już po raz kolejny decyduje się na zamknięcie sklepów sieci. 18 marketów znikło na początku roku, a kolejne 3 zlikwidowano na wiosnę. Teraz ofiarą redukcji padnie kolejnych 13 sklepów. Tym razem oprócz zamknięcia sklepów nastąpi również fala zwolnień w wielu oddziałach Tesco w całej Polsce. Bez środków do życia może zostać nawet 2200 osób.

Tesco – powody zamykania sklepów

Dyrekcja sieci Tesco twierdzi, że powodem zamknięcia 13 kolejnych sklepów jest podnoszenie rentowności marki. Zlikwidowane zostaną, zatem placówki, w których dochody są najniższe w kraju, a ich istnienie jedynie obciąża dodatkowymi kosztami budżet firmy. Na zmniejszenie utargu we wszystkich sklepach Tesco z pewnością miało wpływ wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę . Z powodu obowiązkowego zamknięcia sklepów w ostatni dzień tygodnia znacząco zmalała sprzedaż, a co za tym idzie również zyski.

Tesco – wsparcie dla zwalnianych pracowników

Jak czytamy w komunikacie Tesco „Zaoferujemy pełne wsparcie koleżankom i kolegom, którzy będą zmieniać swoje stanowiska pracy bądź opuszczą firmę. Pragnę podziękować wszystkim osobom, których dotyczyć będą ogłoszone zmiany, za wszystko, co zrobili, pracując na co dzień dla naszych klientów”. Takie zapewnienia składa dyrektor zarządzający Tesco Martin Behan. W tym samym komunikacie czytamy również, że Polska jest bardzo ważnym ośrodkiem handlowym i sieć nie planuje wycofywać się z naszego rynku, a wręcz przeciwnie chce lepiej dostosować się do potrzeb klientów. W związku z tym w najbliższym czasie konsumetnów wszystkich oddziałów Tesco czeka spora niespodzianka. Bowiem sieć planuje dokonać przebudowy alejek sklepowych tak, aby najbardziej pożądane produkty były łatwo dostępne dla klientów.