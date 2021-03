Testy na przeciwciała COVID-19 w Biedronce. Byliśmy w sklepach. "Tu się dziś prawie pobili"

W jednym ze sklepów pytam, gdzie mogę znaleźć test. - Jeżeli jeszcze są, to przy kasie. Przed chwilą widziałem, że zostały jeszcze 3, 4 sztuki, więc proszę się pospieszyć. Sprzedaliśmy już dziś 3 kartony i nie mamy więcej – mówi pracownik sklepu.

Szybkim krokiem udaję się do kasy. Moim oczom ukazuje się karton z testami firmy Primacovid, a w środku zaledwie dwie sztuki. Biorę do ręki, oglądam, starsza pani stojąca obok mnie, robi to samo. Nagle słyszę głos ekspedientki z kasy obok: "Ma ktoś jeszcze testy? Potrzebuję dwóch sztuk" - krzyczy pytająco.