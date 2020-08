Tłumy na parkingach, ścisk na Krupówkach. W Tatrach możliwe obostrzenia

W ciągu miesiąca liczba zakażonych w Zakopanem wzrosła z 26 do 169 przypadków. Powiat tatrzański znalazł się na ostrzegawczej liście Ministerstwa Zdrowia i wkrótce może zostać włączony do żółtej strefy. Turystów jednak to nie odstrasza, a na szlakach tłumy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(PAP)