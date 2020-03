WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 7 pączkitłusty czwartekKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurgaMichał Pol 20-02-2020 (09:56) Tłusty Czwartek. Wielki test pączków - Michał Pol gościem specjalnym "Czy to się opłaca?" W specjalnym odcinku "Czy to się opłaca?", przygotowanym z okazji Tłustego Czwartku przetestowaliśmy pączki. Czy da się odróżnić jedynie... Rozwiń Tren Gwiazda początkowa Polski z i … Rozwiń Transkrypcja: Tren Gwiazda początkowa Polski z internetu influencer pączkowy Maiden pączkowy twoim współlokatorem tak Nie spodziewałem się nigdy że do tego dojdzie nie okazja do tego żeby Pączków ja jestem jak na Tak Dzisiaj będzie Łańcuszków miłość do pączka ma w sobie coś z miłości do drugiego człowieka bo gdzieś tam po drugiej stronie jest Piernik Stworzył Ja kiedyś Rozmawiałem z jednym cukiernikiem Wstałem Hyper na I oni pl Powinien Niczym Piersi Czy mieści się w dłoni Być taki Sprężysty absolutni napakowany żadną chemią Powiększony sztucznie i tak dalej tak Cukierni Trafiał z taką poezją i pasją Siusiaki to Przechodzi na Mam nadzieję że każdy mężczyzna będzie mógł dziś w Tłusty Czwartek Sprawdzić I prawdziwość tej teorii na dzisiaj wzięliśmy na Te najbardziej popularne Będziemy próbować 4 Pączków w bardzo różnym zakresie cenowym zrób Cukierki Lub sklep Twoim zadaniem będzie Twoim zdaniem Przyjemnością to zrobię Pokaż mi to Lukier Ładnie pachnie O dokładnie widać że No nie postąpiono tutaj nie jest różowy kot Nie ma nic bardziej irytującego w pączku Niż po prostu Jeż i jesz Jeśli nie ma tego nadzienia i patrzysz To jest taki rozprawa podgrzewana z tym że spotykasz piękną kobietę ale w głowie Ustka Stare albo Puszyste puszyste Drożdż widać Tanie w roślin Nie jest Nie jest takim ciastem ciężkim na skończę który Zuma oczy Więc zobaczymy jak on Jak to ciasto wypad Oczko się odkleiło temu do na to Ciasto jest mięciutki Rozpuszcza się nie jest za suche Etos tłuszczu Czy widać jak ja mam mokra od tłuszczu palce Ciasto takie nawet jest z Wiśniowy cos trochę dla mnie Zaz Malinowe tak fajnie przełamie Samobój glika Nakolorowo prawda Hawajska koszula Zobacz posypka kolorowa bardzo atrakcyjny znaczy Z wyglądu pączka WP pilot A trudno oczy oderwać Pilot jest bardzo atrakcyjny bo na przykład oglądać mecze Sport za darmo w internecie Wykorzystam to całkiem Jeszcze Teraz propozycja nr 3 skórkę pomarańczową o ile się nie mylę bo jest Nie jest taka jako Trzciance taka posiekana tylko To widać że To chyba kiedyś było naprawdę na pomarańcze Zwróćcie Państwo proszę uwagę w jaki sposób jest tutaj rozłożą Konfitura ta konfitura jest rozprowadzana pocałuj I to jest moim zdaniem bardzo dobry zabieg Każdy kęs Pozwala nam dotknąć tej konfitury tego serca to Miodu tej słodkości która pączku jest Pachnie takim domu Ciasto bazylika Bardzo Jak Pod bluzeczką A tutaj To się jak popularne cukierki po prostu rozpływa Tak bardzo Bardzo dobre ciasto My jak porównują bezpiecznego jednak ta konfiguracja tutaj jest bardziej wyrazista bardzo ładnie pachnie w środku takim Michale Został nam ostatni pączek Nie ma skórki pomarańczowej jest brzuchem Jest to wyraźnie słuchaj Samochód byś dostał bez lusterek Nie pachnie Mam nadzieję Po pierwsze ciężko mi się do niego do grzebać pierwszym Kęsy Był jednak Marzec całą Ciasto nie Świętego jest przyjemne Nie chcę takiego smaku drożdżowego takiego wy pieczonego czy wysmażone czy taka typowa supermarket Oława Produkt dla masowego Powiedziałbym nie jest fajny Maciej Iwański Robert No nie Obrażasz ale raczej ekstraklasowy zawodnik zdecydowanie a tutaj 2 A tutaj dwóch uczestników boczkowej Ligi Mistrzów zdecydowanie Które twoim zdaniem są najlepsze którego byś kupił trochę popękany Ale smak Najlepszy Oczywiście że Przyznaję palmę pierwszeństwa temu bo po prostu smakował Najbardziej mi odpowiadał ile twoim zdaniem ten To ile byś za niego No myślę że Góra krzepi Tak jest naprawdę 10 zł czyli dwucyfrówka Defendo Polska To Diss 55 zł 55 gr Lidl Złoty 55gr Okej to wiele Coś w ogóle w naszym Kosztuje mniej niż złotówkę Nie wiem ile Zapał Ja w ogóle jeszcze są za Więc już nie używałem a nie palę którą znałaś że jest Ja uważam że Nie warto wydać na dobrego pa Czwartek jest Na nie przypuszczam żeby się Opłacało Nie Nie są Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo Warszawska nad jak na 10 Wychodząc z tego założenia w tym powiedział Michał Jak są święta to szalejemy Czy można o prezentach dla bliskich pod choinkę Moim zdaniem ten pączek się też nie opłaca umówmy Za 10 zł można kupić co najmniej 2 albo może nawet trzy po Jakiś mniej popularnej cukierni Tłusty Czwartek coś wam się od Należy IV Rzeczywiście Puść dobrej cukierni nawet odstać troszeczkę w kolejce ale Zrobić taką sobie Dobre na Pod język Zasług Hedonistyczne optymistycznym akcentem Kończymy ten program Smacznego udanego