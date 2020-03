czy to się opłaca

Tłusty Czwartek. Wielki test pączków - Michał Pol gościem specjalnym "Czy to się opłaca?"

W specjalnym odcinku "Czy to się opłaca?", przygotowanym z okazji Tłustego Czwartku przetestowaliśmy pączki. Jednym z naszych gości był Michał Pol - dziennikarz sportowy i youtuber słynący z miłości do pączków. Który smakołyk najbardziej przypadł mu do gustu?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W specjalnym odcinku "Czy to się opłaca?" przeprowadziliśmy wielki test pączków. Czy da się odróżnić jedynie po smaku taniego z dyskontu od drogiego z cukierni Magdy Gessler? Jednym z naszych gości był Michał Pol - dziennikarz sportowy i youtuber słynący z miłości do pączków. Który produkt smakował mu najbardziej? Koniecznie musicie zobaczyć ten odcinek.

Producenci prześcigają się w pomysłach na nowe, oryginalne produkty. W nowym cyklu WP Finanse sprawdzamy, czy zawsze to, co nietypowe, jest warte zakupu. Premierowe odcinki programu w każdy weekend w WP Finanse.