To będą święta z internetu. E-sprzedawcy spodziewają się rekordów

"W przypadku zakupów online wskazało je jako najważniejsze 29 proc. ankietowanych, co pokazuje, jak wielki przełom w zwyczajach zakupowych dokonał się w ostatnich dwóch latach z powodu pandemii. Wygląda na to, że to trend, który zostanie z nami na długo" - stwierdzono w komunikacie, towarzyszącym wynikom badania.