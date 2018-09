To będzie rekordowa waloryzacja emerytur

W przyszłym roku może paść rekord. Marcowa podwyżka emerytur może być znacznie wyższa niż ta prognozowana przez rząd. Najniższe emerytury wzrosną o około 30 zł miesięcznie.

Do wyliczenia waloryzacji bierze się zaś 20 proc. tego wskaźnika. Jeśli więc do końca roku, inflacja utrzyma się na poziomie co najmniej 2,6 proc., a płace będą nadal tak szybko rosły – to w marcu seniorzy dostaną 3,7 proc. podwyżki.