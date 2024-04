To koniec Pepsi Max. Zastępuje ją nowy napój

"Kiedy gracz wychodzi z gry, w dole ekranu pojawia się informacja "Max opuścił grę". Jest to jasny sygnał o zakończeniu rozgrywki. Zdecydowaliśmy się na wpisanie odejścia Maxa w mechanikę gier, ponieważ był to konkretny przekaz dla odbiorcy. W przypadku naszej aktywacji ma to również wymiar konsumencki, ponieważ Pepsi Max opuściło półki sklepowe" - mówi Zofia Kopczyńska, Senior Brand Manager Pepsi Zero.