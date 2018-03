To może być hit sprzedażowy. Niemiecka firma oferuje makaron z robaków

Jedzenie insektów to domena Azjatów? Niekoniecznie, wystarczy wycieczka za Odrę, by w supermarkecie kupić makron z owadów.

Nietypowy, jak na europejskie warunki, produkt do swojej oferty wprowadził niemiecki koncern Metro. Makaron, do produkcji którego wykorzystano mąkę z owadów, wprowadzono eksperymentalnie do oferty sklepu “Emmas Enkel” w Düsseldorfie na trzy miesiące. Po tym czasie przeprowadzona zostanie analiza zainteresowania konsumentów i zapadnie decyzja o możliwym wprowadzeniu go do oferty większej liczby sklepów.