"To nie błąd systemu". Taką emeryturę ma 60-latka z Biłgoraja

Jeden dzień pracy

Jak podawał dziennik „Fakt”, przyczyną tak niskiej emerytury jest fakt, że kobieta z Biłgoraja przepracowała tylko jeden dzień. Specjalny raport ZUS o głodowych emeryturach ujawnił, że kobieta przeszła na emeryturę w wieku 60 lat. ZUS podkreśla, że koszt wydania decyzji emerytalnej to ok. 100 zł, co przewyższa wysokość świadczenia, które otrzymują niektóre osoby.