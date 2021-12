To nie koniec podwyżek. Ogromny wzrost cen śmieci od nowego roku

Wysokie opłaty za wywóz śmieci to problem, który martwi wielu mieszkańców Polski. Bez względu na to, czy mieszkają w wielkich miastach, czy w niewielkich wiejskich gminach, narzekają wszyscy. Potwierdzają to odczyty inflacyjne. W listopadzie 2021 w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim ceny wzrosły o blisko 17 proc.