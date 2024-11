To oni zastąpią Ukraińców. Będą pracować w sadach oraz na polach

– Wobec czego zmuszeni jesteśmy zatrudniać do pracy obywateli Azji czy Ameryki Łacińskiej, których liczba z roku na rok rośnie i w 2023 roku ilość zezwoleń na pracę przekroczyła 275 tys., co oznacza pięciokrotny wzrost w porównaniu do 2019 roku – mówi portalowi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP. Zdaniem analityków rynku pracy, ta liczba w ciągu kilku najbliższych lat może wzrosnąć nawet do miliona.