W Polsce zarabiają 4 razy więcej niż u siebie. Zastąpią Ukraińców?

Wynika z niego, że uczestnicy ankiety są zadowoleni ze swojej sytuacji. Uzyskują średnie wynagrodzenie netto na poziomie ok. 950 dolarów (3 774 zł) , co w przypadku imigrantów z Ameryki Łacińskiej oznacza wzrost dochodów prawie trzykrotny, a dla pracowników z Azji niemal czterokrotny. Więcej niż połowa ankietowanych wskazuje, że ich aktualne zatrudnienie w Polsce jest zgodne z ich kwalifikacjami (60 proc.).

- Pracownicy spoza Europy deklarują, że planują przepracować średnio dwa lata w obecnym miejscu zatrudnienia w Polsce. Główne powody, które mogłyby skłonić ich do wcześniejszego odejścia, to przede wszystkim atrakcyjniejsza oferta pracy także w Polsce (56 proc.). Do porównania – lepszą ofertę pracy w innym kraju wybrało ponad dwukrotnie mniej respondentów (26 proc.). Potwierdza to fakt, że większość imigrantów z Azji i Ameryki Łacińskiej postrzega Polskę jako główny cel emigracji ekonomicznej – komentował wyniki badania w rozmowie z "Pulsem HR" Marcin Kołodziejczyk, dyrektor rekrutacji międzynarodowych EWL Group.