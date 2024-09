"Znalazłam dziesiątki kań". Ekspertka radzi, jak szukać grzybów

- Grzyby? Natrafiłyśmy na trochę kurek, ale wyłącznie przy samej ulicy. Co tu mówić, jest ciężko - tłumaczy nam przypadkowo napotkana grzybiarka z Podlasia, na dowód podnosząc pustą w 2/3 plastikową siatkę.

Ekspertka podkreśla, że w okresie suszy warto uzbroić się w cierpliwość. - W niektórych regionach kraju nie padało od trzech miesięcy. Jeżeli ktoś nastawia się, że przyjedzie do lasu samochodem, wyjdzie na dwie godziny i wróci z koszykiem pełnym grzybów, to może się rozczarować. Ja sama nastawiam się przede wszystkim na miły spacer po lesie. Jeśli uda się dodatkowo znaleźć grzyby, to wspaniale! - wskazuje Kasperczyk.