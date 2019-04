To ostatni dzwonek, by rezerwować majówkę

Coraz trudniej o miejsce w najpopularniejszych hotelach w czasie majówki. Choć tegoroczny kalendarz z późną Wielkanocą (21-22 kwietnia) stwarza Polakom wyjątkowo szerokie możliwości ułożenia urlopu, najpopularniejszym terminem wiosennym jest jak co roku długi weekend majowy. Wraz z portalem Wakacje.pl prezentujemy najpopularniejsze kierunki i przybliżone ceny za tygodniowy pobyt.

Turcja to popularny kierunek wśród turystów. Na zdjęciu Alanya, port turystyczny. (East News, Fot: Woody Ochnio/East News)

Wyjąwszy lipiec i sierpień, długi weekend majowy to co roku w branży turystycznej sprzedażowy szczyt. Choć stawki są wyższe niż w innych tygodniach kwietnia czy maja, i tak są dogodniejsze niż w lecie. Warto przy tym podkreślić, że majówka to dla wielu niecałorocznych kierunków początek sezonu. Otwiera się część połączeń czarterowych, odświeżone po przerwie zimowej hotele wprowadzają do swojej oferty nowe elementy, np. wyremontowane pokoje, punkty gastronomiczne i baseny. Pogoda sprzyja zarówno błogiemu wypoczynkowi na plaży, jak i zwiedzaniu czy aktywnościom sportowym.

Turystyczny gigant powraca na szczyt

Tak jest na przykład w Turcji, która po latach prymatu Grecji w tym roku skutecznie walczy o miano lidera sprzedaży. Turcja na początku maja to już dobre miejsce zarówno dla miłośników relaksu czy kąpieli słonecznych, jak i poszukiwaczy archeologicznych ciekawostek (Troja) lub geologicznych cudów (Bawełniana Twierdza Pamukkale). Wysoka temperatura (25-30 st. C) z pewnością pozwoli nam poczuć namiastkę lata. Do tego dochodzi lubiana przez wszystkich wyśmienita kuchnia i bogate programy all inclusive. Polskich turystów nad Riwierę Turecką jak magnes przyciąga dobra infrastruktura turystyczna połączona z przystępnymi cenami. Tygodniowy pobyt w hotelu czterogwiazdkowym można wciąż upolować (choć o miejsce coraz trudniej) za ok. 2 tysiące złotych za osobę.

Hellada inna niż w lecie

Greckie wyspy są już gotowe do sezonu - dla polskiego turysty, rozkochanego w tym kierunku od wielu lat, to świetna wiadomość. Regularnie latają już samoloty czarterowe na Rodos, Zakynthos, Kos Korfu, czy najpopularniejszą turystycznie Kretę. Wiosną Grecja jest miejscem o nieco innym charakterze niż w środku lata – jest bardziej zielono, a ciepła, lecz nie upalna temperatura, w połączeniu z orzeźwiającym wiatrem od morza, sprzyja poznawaniu skarbów tutejszej przyrody. Warto z tego skorzystać i zobaczyć np. słynny wąwóz Samaria na Krecie czy Dolinę Motyli na Rodos. Tydzień w czterogwiazdkowym hotelu z przelotami i wyżywieniem all inclusive można zarezerwować nawet za 2,2-2,5 tys. złotych.

Kraina faraonów oblężona

Wiosna wiosną, ale wielu polskich turystów chce już poczuć się jak w lecie, a majówkowa wyprawa do Egiptu jest doskonałym na to sposobem. Wielu miłośników tego kierunku (a w Polsce ich nie brakuje) uważa, że właśnie teraz nastał najlepszy czas na wyjazdy Do Hurghady, Marsa Alam, czy Sharm El Sheikh. Obecnie temperatury oscylują wokół 30 stopni, co stwarza ideale warunki do plażowania czy snurkelingu. W wysokim sezonie, a więc w lipcu czy sierpniu, rzadkością nie jest wcale 40 kresek na termometrze, co bywa już uciążliwe. Zainteresowanie Egiptem na majówkę jest więc przeogromne, co sprawia, że w najbardziej lubianych hotelach brakuje już miejsc. Mimo to wciąż dostępne są oferty na tygodniowy pobyt w wysokiej klasy hotelach czterogwiazdkowych z all inclusive za ok. 2,5 tys. zł.

Klimat na zwiedzanie

Wiosna, ze względu na przyjemną temperaturę i mniejszy niż w lecie ruch turystyczny, uchodzi za najlepszą porę na aktywny wypoczynek i zwiedzanie, stąd duża popularność majówkowych wycieczek objazdowych. W tym roku prym wiodą dwa kierunki.

Wyjazdy do Włoch gwarantują niezapomniane wrażenia - rzymskie Koloseum, katedra w Mediolanie, toskańskie wioski czy Cinque Terre to miejsca, które wiosną są szczególnie piękne i szczególnie pięknie prezentują się na pamiątkowych fotografiach. Ceny 5-dniowych wycieczek do słonecznej Italii (z dojazdem, zwiedzaniem, transportem zakwaterowaniem i różnymi opcjami wyżywienia) zaczynają się już od ok. tysiąca złotych za osobę.

Polacy chętnie wybierają też wycieczki ze zwiedzaniem Ziemi Świętej. Podczas nich można na własne oczy zobaczyć miejsca opisywane w Biblii, a przypomnijmy, że tegoroczna majówka przypada niemal bezpośrednio po świętach wielkanocnych. Bazylika Narodzenia Pańskiego, Ogród Oliwny, Via Dolorosa, czy Bazylika Grobu Pańskiego to obowiązkowe punkty każdego programu. 6-dniową wycieczkę do Izraela możemy zarezerwować już za ok. 2,5 tys. złotych.

Obojętnie, który kierunek chcemy obrać, warto podjąć sprawną decyzję, dostępne wyjazdy znikają bowiem z godziny na godzinę. Jak zaznaczają eksperci Wakacje.pl, majówka nie jest terminem, w którym można liczyć na atrakcyjne "późne" oferty last minute.