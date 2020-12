To ostatnia niedziela (handlowa). W przyszłym roku będzie ich jeszcze mniej

Jak powstaje złoto, srebro i miedź?

Ponadto we wszystkich placówkach jest wymóg noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Sklepy mają obowiązek udostępniać klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji dłoni.

W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzona będzie kwarantanna narodowa, to oznacza, że zamknięte będą m.in. galerie handlowe, oprócz sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli np. sklepów spożywczych, aptek i drogerii.

Za nami już dwie niedziele handlowe w grudniu tego roku. To jednak nie koniec. Zgodnie z przepisami sklepy i galerie handlowe otwarte będą również w niedzielę 20 grudnia. To trzecia w tym miesiącu niedziele handlowa i jednocześnie ostatnia w 2020 roku.

Przypominamy jednak, że w ostatnich tygodniach grudnia czeka nas sporo utrudnień związanych z zakazem handlu. 24 grudnia sklepy powinny zostać zamknięte do godziny 14, później obowiązują takie same przepisy, jak w każdą niedzielę niehandlową.

Ponieważ 20 grudnia to niedziela handlowa, to zakupy uda nam się zrobić we wszystkich sklepach. Otwarte będą zarówno małe sklepy osiedlowe, lokale w galeriach handlowych, jak i markety. Tego dnia obowiązują takie same przepisy jak w każdy inny dzień tygodnia.