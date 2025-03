Złe wieści dla posiadaczy nieruchomości w Hiszpanii. Wchodzi nowe prawo

Szykują się duże zmiany dla właścicieli nieruchomości w Hiszpanii. Przepisy regulujące najem turystyczny zakładają, że będzie on możliwy tylko w przypadku, gdy zgodę wyrazi większość członków wspólnoty mieszkaniowej . Wnioskodawca będzie musiał także odczekać 20 dni, by umożliwić członkom wspólnoty zgłoszenie sprzeciwu.

Od kilku lat Polacy wykazują duże zainteresowanie rynkiem nieruchomości w Hiszpanii. Z najnowszych danych urzędu Registradores de España wynika, że w trzecim kwartale 2024 roku Polacy stanowili czwartą co do wielkości grupę inwestorów zagranicznych w Hiszpanii, odpowiadając za 5,32 proc. wszystkich transakcji. Był to największy wzrost wśród obcokrajowców, wynoszący 0,69 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego kwartału.