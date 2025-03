Będą wysokie kary za brak segregacji śmieci. Gminy apelują

W 2025 roku polskie gminy muszą osiągnąć poziom recyklingu wynoszący 55 proc. Jak podaje serwis prawo.pl, wiele z nich nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom. Taka sytuacja miała miejsce np. w 2020 roku, gdy setki gmin nie zrealizowały wymaganego wówczas poziomu 50 proc., co skutkowało nałożeniem kar przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska . Ich wysokość to nawet milion złotych .

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przeprowadziło badanie, z którego wynika, że ponad 80 proc. gmin nie osiągnie zakładanego poziomu recyklingu . Przyczyną są m.in. niska świadomość mieszkańców oraz brak narzędzi do kontroli firm zajmujących się odpadami. Dodatkowo obawy samorządów budzi system kaucyjny, który ma ruszyć w październiku.

"Namawiam gminy, żeby się przeciwstawiały bezwolnemu płaceniu kar. Poziom recyklingu to zobowiązanie państwa. Ono przerzuciło je na różne podmioty, nawet nie za bardzo artykułując, kto, za co, w jakim stopniu odpowiada. Wszystkie postępowania są jednak skierowane do samorządów i przerzucone na mieszkańców. A żadna kara nie została nałożona na tych, którzy zanieczyszczają" – zauważył Leszek Świętalski, cytowany przez prawo.pl.