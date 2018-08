Towary z Biedronki tańsze o kilkadziesiąt procent. Wystarczy pójść do namiotu

Namioty Biedronki pojawiają się przy wybranych marketach sieci na kilka dni, potem się zwijają i jadą w inne miejsce. Klienci mogą tam kupić produkty z Biedronki przecenione nawet po połowę.

Co można kupić w "namiotach Biedronki"? - Oferujemy klientom produkty przemysłowe pochodzące z poprzednich kolekcji - informuje Wirtualną Polskę biuro prasowe firmy Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka. W asortymencie są więc zarówno ręczniki i poduszki , jak i podstawki, akcesoria łazienkowe , termosy , dzbanki czy artykuły elektroniczne.

W jednym z biedronkowych namiotów, które odwiedził dziennikarz WP, dominowały artykuły przeznaczone do łazienek . Namiot cieszył się sporym zainteresowaniem wśród klientów, mimo że wystrój był raczej spartański, a kasy fiskalne były wystawione na zaadaptowanych wózkach sklepowych z Biedronki. Jednak sklep zamykał się o godzinie 19, znacznie wcześniej niż sąsiadujący z namiotem "klasyczny" market Biedronki.

Ale nie tylko dlatego klienci pragnący zrobić zakupy w namiotach poiwinni się spieszyć. Przede wszystkim są one stawiane przy marketach tymczasowo. - Funkcjonują one przy niewielkiej liczbie sklepów Biedronka jedynie przez kilka dni, a następnie są przenoszone do innej placówki. Namioty wyprzedażowe można spotkać przy naszych sklepach w różnych lokalizacjach na terenie całej Polski - informuje nas biuro prasowe JMP.