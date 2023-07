Trąba powietrzna nad Gdynią? W sieci pojawiło się nagranie ciekawego zjawiska

Trąba powietrzna to rzadkie zjawisko w Polsce, choć możemy takie czasem zaobserwować. Taka trąba miała się pojawić w Gdyni na plaży miejskiej - tak przynajmniej sądził czytelnik serwisu Trójmiasto.pl. Wysłał on do tej redakcji film, na którym widzimy unoszący się wir wietrzny z pyłem.