Trump odwiedził fabrykę wacików do wymazów. Było miło, a później wszystkie waciki poszły do kosza

Donald Trump udał się z wizytą do fabryki, w której wytwarzane są m.in. waciki do wymazów. Choć w zakładzie obowiązują ścisłe zasady higieny, od prezydenta nie oczekiwano założenia choćby maseczki. W rezultacie wyprodukowane tego dnia waciki nadawały się już tylko do śmieci.

Jak widać, tylko jeden uczestnik delegacji nie ma na twarzy maseczki (Portland Press Herald via Getty )