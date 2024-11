Trump szykuje surowe sankcje na Iran. "Maksymalna presja"

Iran zamknął dostęp do swoich obiektów nuklearnych dla międzynarodowych obserwatorów i znalazł sposoby na kontynuowanie sprzedaży ropy. Chociaż eksport spadł do 250 tys. baryłek dziennie na początku 2020 r., to do września 2024 r. wzrósł do sześcioletniego maksimum. Było to częściowo spowodowane złagodzeniem sankcji przez administrację Joe Bidena w zamian za uwolnienie Amerykanów aresztowanych przez Iran i spowolnienie prac nad wzbogacaniem uranu. Według S&P Global 2024 r. dzienny eksport wynosił średnio 1,7 mln baryłek.