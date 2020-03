Truskawki już dojrzały. Oto efekt ciepłej zimy

We Włoszech już dojrzały tegoroczne truskawki. To kilka tygodni wcześniej niż zwykle. Eksperci wskazują, że mamy do czynienia z rewolucją w uprawach i takich sytuacji może być więcej.

We Włoszech truskawki już dojrzały i trafiają do sprzedaży (East News, Fot: Agnieszka Kukiela/REPORTER)

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, pierwsze truskawki na południu Włoch dojrzały już na początku lutego. To rekord, bo zwykle zbiory zaczynają się dopiero w marcu.

Może się więc zdarzyć, że również i w Polsce truskawki pojawią się znacznie szybciej. Skoro Włosi już je mają, to będą chcieli je również eksportować. A polskie sklepy mogą je chętnie przyjąć.

Co więcej, tradycyjny letni przysmak Polaków - bób, na Półwyspie Apenińskim trafi do sprzedaży już w ciągu kilku dni, a szparagi też za tydzień pojawią się w sklepach.

W niektórych regionach Włoch zima jest najcieplejsza od 250 lat, więc takie rewolucje w uprawach nie powinny dziwić.

Eksperci wskazują, że to olbrzymie ryzyko. Na rynku pojawił się wręcz zalew brokułów i kalafiorów, a warzywa mają zupełnie inny wygląd oraz nie smakują tak, jak zwykle.

Problem mogą mieć również mężczyźni, którzy co roku na Dzień Kobiet wręczają przedstawicielkom płci pięknej mimozy. W tym roku bowiem te kwiaty do 8 marca mogą już przekwitnąć.

Rolnicy teraz najbardziej obawiają się przymrozków. W takiej sytuacji wiele upraw zostałoby zniszczonych, co spowodowałoby olbrzymie koszty dla rolników, ale i znaczący wzrost cen warzyw i owoców.