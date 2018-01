Trzecia rocznica "czarnego czwartku". Kurs franka wraca do punktu wyjścia

Historia zatoczyła koło. Dokładnie 3 lata temu przez zaskakującą decyzję Szwajcarskiego Banku Narodowego kurs franka poszybował w okolice nawet 5,20 zł. Teraz znowu kosztuje niewiele ponad 3,50 zł. I choć raty nie są już tak dużym obciążeniem dla frankowiczów, ciągle wielu ma do spłaty większe zobowiązania niż gdy brali kredyty.

Data 15 stycznia dla prawie miliona Polaków kojarzy się jak najgorzej. Mowa o frankowiczach, którzy dokładnie 3 lata temu przeżyli szok, gdy praktycznie z dnia na dzień kurs wymiany szwajcarskiej waluty, w której mieli spłacać kredyty zaciągnięte na zakup mieszkania, drastycznie poszedł do góry.

Przypomnijmy, że jeszcze we wczesnych godzinnach porannych 15 stycznia 2015 roku za franka płacono 3,53 zł, po czym nadeszła zaskakują informacja ze Szwajcarii, że tamtejszy bank centrany (odpowiednik naszego NBP), zdecydował się "uwolnić" kurs franka względem euro. Po długim czasie sztucznego utrzymywania go na niemal stałym poziomie nagle silnie umocnił się także w zestawieniu z polską walutą. Tym samym jeszcze tego samego dnia przez moment notowania sięgały nawet 5,20 zł.

Od tamtego czasu frank systematycznie tracił na wartości, a złotówka odrabiała straty. Działo się to jednak bardzo powoli. Potrzeba było dokładnie 3 lat, by wrócić do punktu wyjścia. W poniedziałek 15 stycznia 2018 roku ponownie kupimy szwajcarską walutę po 3,53 zł.