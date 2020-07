Trzy miesiące walki z Orange. "Okazało się, że jednak można"

- Mój pakiet usług jednak nie wygasł. Kiedy zadzwoniłem do biura obsługi zapytać, dlaczego stary numer jest dalej aktywny, skierowano mnie do punktu Orange. Usłyszałem, że tylko tam można wypowiedzieć umowę – opowiadał pan Mateusz.

Nasz czytelnik wybrał się do punktu i dowiedział, że nie może tego zrobić, bo usługi stacjonarne (internet + telewizja) są ważne do listopada 2020 r., a nie ma możliwości zrezygnowania tylko z części umowy, czyli z telefonu komórkowego.

Nasz czytelnik nie ukrywa złości na sytuację, w której się znalazł. - Straciłem mnóstwo czasu na próbę załatwienia tej sprawy. Za każdym razem, gdy dzwoniłem do biura obsługi klienta, to przełączano mnie do kolejnej osoby, której musiałem opowiadać wszystko od początku, po czym ona stwierdzała, że jednak przełączy mnie do kogoś innego i tak w kółko. Myślę, że dzwoniłem ok. 10 razy, a każda rozmowa trwała godzinę, czyli straciłem łącznie 10 godzin – mówił zdenerwowany pan Mateusz.