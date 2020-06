Drożyzna nad morzem? Nie tylko ryba. Czytelnik pokazał paragon za kebaba

- Wypoczywając nad morzem, trudno codziennie jeść ryby. Ceny w tym roku są po prostu kosmiczne - opowiada pan Paweł, który napisał do nas poprzez platformę dziejesie.wp.pl.

Szukając alternatywy, wybrał się więc w przerwie od plażowania do baru z kebabami w Rewalu. Pokazuje nam cennik jednej z takich restauracji. Rollo kebab kosztuje 18 zł, kebab w bułce - 17 zł.

- Ja wybrałem fryto-kebab. To chyba jakaś regionalna specjalność, bo u mnie w okolicy nigdy czegoś takiego nie widziałem - opowiada. I dodaje, że we "fryto-kebabie" zamiast tradycyjnej surówki są frytki.

Pan Paweł do dania zamówił półlitrową butelkę Pepsi. Była w promocji, kosztowała 8 zł. Sam kebab - 20. Nie było to jednak najdroższe danie. Kebab na talerzu kosztował 25 zł, choć tam były nieco większe porcje.

Kebab w tym roku nie jest tanią alternatywą dla ryb. Co najwyżej jest tańszą alternatywą

- Postanowiłem sprawdzić, czy w innych barach w okolicy ceny są podobne. Okazało się, że są wręcz identyczne. W pobliżu jest kilka takich restauracji, wszędzie ceny zaczynają się od 17 zł. To znacznie więcej niż nawet w dużych miastach, gdzie zazwyczaj i tak jest bardzo drogo - opowiada nasz czytelnik.

Jak dodaje, kebab faktycznie jest tańszą alternatywą dla drogich ryb. - Jednak nie można na pewno powiedzieć, że jest tani. Niemal 30 zł za taki fast food? W dużym mieście nikt by tyle nie zapłacił - uważa.

Wakacje 2020. Drożyzna nad morzem

Kebab w Rewalu jest znacznie droższy niż w na przykład odległym o ok. 100 km Szczecinie. Tam ceny za kebab w bułce zaczynają się od 13 zł, choć czasem trzeba zapłacić i ponad 15. W jednym ze szczecińskich barów znaleźliśmy "fryto-kebaba", podobnego do tego z Rewala. Jego cena to 13 zł.