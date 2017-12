Trzyma miliony w kryptowalutach. Ujawnił informacje o swoim portfelu w sieci

To prawdopodobnie jeden z bardziej aktywnych inwestorów na rynku kryptowalut. Rafał Zaorski, twórca społeczności inwestorów Trading Jam Session, pochwalił się w sieci swoim portfelem kryptowalut. Pojawia się tam zawrotna kwota 13 mln zł.

- 10 mln zł przebite. Na tym koncie 950 bcc, na innych kontach jeszcze 1000 bcc. Jak żyć, co robić, gdzie pójść. Średnia zakupu 4,2 - 4,4 tys.zł - napisał Rafał Zaorski w mediach społecznościowych. Jego post szybko rozszedł się wśród zainteresowanych wirtualnymi walutami. To w sumie pierwsza sytuacja, gdy właściciel tak wielu monet po prostu się ujawnia. Zrzut ekranu z wynikiem Zaorskiego szybko rozszedł się po mniejszych grupach związanych z kryptowalutami. Pojawiał się już nawet w komentarzach na branżowych serwisach.

Zaorski to twórca społeczności inwestorów Trading Jam Session. Sam o sobie mówi wprost: jest spekulantem. W sieci łatwo znaleźć materiały wideo, gdzie pokazuje jak domy brokerskie ogrywa na grube miliony złotych. Często pojawia się na branżowych imprezach, opowiada o swoich strategiach. I każdego przekonuje, że kopiowanie zagrań innych zysków nie przyniesie.

Zaorskiemu daleko do typowego inwestora. Od dawna prowadzi w ramach TJS akcje edukacyjne, a do tego od dawna walczy z nieuczciwymi firmami brokerskimi. Ostatnio jednak skupia się nie tylko na rynku forex. Inwestuje też w kryptowaluty.

Co ciekawe, TJS i sam Zaorski w wielu miejscach przekonywali, że sytuacja z bitcoinem przypomina klasyczną bańkę spekulacyjną. A to oznacza, że ktoś na niej straci. Zaorskiemu jednak nie przeszkadza to samemu inwestować.