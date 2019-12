Trzynasta emerytura nie dla wszystkich. Sprawdź, czy dostaniesz

Od 2020 roku emerytura plus ma obowiązywać, jako coroczne świadczenie przede wszystkim dla emerytów i rencistów. Projekt ustawy który trafił w czwartek do Rządowego Centrum Legislacji.

Co to oznacza? - Ggrupa osób, które na emeryturę przejdą pomiędzy 1 kwietnia 2020 a 31 grudnia 2020 nie nabędzie prawa do tego świadczenia w roku przejścia na emeryturę – tłumaczy Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego.Ci będą musieli czekać do przyszłego roku.