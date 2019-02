"Trzynastka" dla emerytów pewna. W PiS zamieszanie z rencistami

- Mowa jest o "trzynastce" dla emerytów, dlatego rozumiem, że dotyczy to tylko emerytów - stwierdził marszałek senatu Stanisław Karczewski. Zupełnie inny przekaz płynie jednak ze słów minister Elżbiety Rafalskiej.

500+, " trzynastka " dla emerytów i inne zapowiedzi z tzw. "piątki Kaczyńskiego" - to główne tematy poruszane przez dziennikarzy podczas spotkania z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim .

Szczególnie interesująca była odpowiedź na pytanie o "trzynastkę" dla emerytów. Polityk PiS został zapytany, co z rencistami, bo o nich prezes PiS podczas konwencji nie wspominał. - Mowa jest o "trzynastce dla emerytów", dlatego rozumiem, że dotyczy to tylko emerytów, a nie rencistów - stwierdził marszałek.

Co innego mówi jednak minister rodziny Elżbieta Rafalska. - Szczegóły tych rozwiązań poznamy wkrótce. Wszystkie dotychczasowe rewaloryzacje i dodatki dotyczyły pełnej grupy emerytów i rencistów z tytułu częściowej i całkowitej niezdolności do pracy. W moim przekonaniu, będzie dotyczyło to wszystkich tych grup - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Telewizji Gorzów "Teletop", cytowana przez PAP.