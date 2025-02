Trzynastki w 2025 r. Oto terminy wypłat

W 2025 r. marcowa waloryzacja emerytur wyniesie ok. 5,8 proc., co jest mniejszym wzrostem w porównaniu do poprzednich lat. Trzynastka zostanie wypłacona emerytom w kwietniu, a jej wysokość będzie równa minimalnej emeryturze, która po waloryzacji wzrośnie do 1877,49 zł brutto.