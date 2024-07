"Turyści chcą zwracać bilety". Spór o budowę w Międzyzdrojach

Należy w tym miejscu podkreślić, iż w najbliższym otoczeniu realizowanych jest jeszcze kilka innych inwestycji budowlanych, w których zakresie jest realizacja obiektów zamieszkania tymczasowego, których to charakter prac nie odbiega w niczym od rodzajów prac realizowanych na naszej inwestycji. Dlatego też nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie dotyczące rzekomych donosów do Państwa redakcji od turystów i przedsiębiorców z uwagi na fakt, iż do nas bezpośrednio takie zgłoszenia nie dotarły do tej pory. Trudno się odnosić do tak stawianych zarzutów, w których to nie ma wskazanych faktów, nie ma spersonalizowanych danych podmiotów zgłaszających oraz szczegółów dotyczących stawianych zarzutów, dlatego traktujemy te potencjalne doniesienia jako działania nie mające podstaw prawnych i faktycznych, bądź działania konkurencji, a których efektem ma być działanie na szkodę spółki".