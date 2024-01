Tego turyści chcą od górali. "Zdarzają się zaskakujące prośby"

- Widzimy, że oczekiwania turystów rosną z roku na rok, szczególnie tych gości, którzy mogą pozwolić sobie na wyższy wydatek niż obecna średnia - 105 złotych za osobę za noc - podkreśla Agnieszka Rzeszutek, ekspert Nocowanie.pl. - Lokalizacja jak najbliżej wyciągów narciarskich, bezpłatny parking, regionalna domowa kuchnia, przechowalnia i suszarnia sprzętu narciarskiego, dostęp do sanek i jabłuszek do zjeżdżania dla maluchów, sala zabaw na miejscu czy stacja ładowania aut elektrycznych, to już praktycznie standard w zapytaniach przesyłanych do obiektów - podkreśla.