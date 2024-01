Górale mają nowy patent na wożenie turystów. "Nikogo to już nie dziwi"

- To nie do końca góralski styl. Prawdę mówiąc to nie przekłada się również na dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo turystów. Na równej drodze jest to ułatwienie, lecz wystarczy lekki kąt nachylenia i koła na śliskiej powierzchni wydłużają drogę hamowania. Pamiętajmy, że niezależnie od tego, czy jedziemy zwykłymi saniami, czy saniami na kółkach, obciążenie jest to sam - stwierdził prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka.