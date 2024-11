Turystyczny raj wprowadza nowe opłaty. Za ich brak będą kary

Jak podaje The Portugal News, lokalny Instytut Lasów i Ochrony Przyrody wprowadził do tej pory opłatę turystyczną w wysokości 3 euro dla osób korzystających z siedmiu głównych szlaków na archipelagu (Pico do Areeiro, Pico Ruivo, Levada do Risco, Levada do Caldeirão Verde, Balcões, Levada do Rei i Ponta de São Lourenço). Od nowego roku liczba ta wzrośnie do 30 szlaków.