Tusk podchwycił pomysł Lewicy? Zandberg: dobrze, że zyskujemy nowych fanów

- Naśladownictwo jest bardzo miłą formą pochlebstwa. Donaldowi Tuskowi pozostaje przekonać do zmiany poglądów kolegów z PO, zwłaszcza tam gdzie rządzą - tak jeden z liderów Partii Razem, poseł Lewicy Adrian Zandberg odniósł się do słów Tuska o tym, że "mieszkanie jest prawem człowieka". - W dwumilionowej Warszawie miasto zbudowało przez cztery lata 829 mieszkań. To, mówiąc szczerze, niewiele - dodał.