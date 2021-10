Twój dług – twoja odpowiedzialność. Jak wyjść z zadłużenia bez sądu i komornika

Weź kartkę, długopis i podsumuj wszystkie swoje miesięczne dochody i wydatki. Dla bezpieczeństwa dodaj do tego 30 procent na niespodziewane wydatki i sprawdź, czy to, co zostanie, wystarczy na spłatę rat. KNF rekomenduje, by wskaźnik wydatków nie przekraczał 50% dochodu (dla osób zarabiających poniżej średniej krajowej) lub 65% (powyżej średniej krajowej), co wydaje się dobrym punktem odniesienia do twoich domowych rachunków.