Twój e-PIT nie działa. Resort finansów informuje o awarii

Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek na Twitterze, że "występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym". "Część użytkowników może mieć kłopot z zalogowaniem się. Nasz zespół IT pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazał resort.