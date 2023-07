Tyle dzieci pojedzie na kolonie. Duża zmiana od początku wakacji

Z danych z bazy wypoczynku udostępnionych Polskiej Agencji Prasowej według stanu na 14 lipca wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili w te wakacje 27 473 zgłoszenia dotyczące zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Dalszych 1976 zgłoszeń czeka na zatwierdzenie. 648 zgłoszeń zostało przekazanych do korekty. Liczba uczestników wypoczynków organizowanego w kraju w formie wyjazdowej wynosi ok. 645,9 tys., na półkoloniach – ok. 412 tys., a za granicą – ok. 64,2 tys. Łącznie jest to ok. 1,2 mln dzieci i młodzieży.