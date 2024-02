Tyle emeryci realnie zyskają na waloryzacji. Część pieniędzy "wyparuje"

Co to oznacza dla emeryta? Załóżmy, że senior pobiera obecnie 1800 zł brutto emerytury. Finalnie dostaje 1638 zł "na rękę". Po waloryzacji ZUS wypłaci mu w marcu 1837,84 zł. Oznacza to, że zyska niecałe 166,50 zł w skali miesiąca i 1998,40 zł w skali roku.